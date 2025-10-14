Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca este viernes

Nueva York, 14 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cree que recibirá al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca este viernes.

Así lo señaló tras ser preguntado por los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Oriente Medio.

El mandatario, además, declaró que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, podría ayudarle con otro conflicto, como poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Hoy, los líderes de los países mediadores entre Israel y Hamás -Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía- firmaron en Egipto un acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza en calidad de principales mediadores en el conflicto desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023. EFE

syr/sbb