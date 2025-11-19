Trump recibirá el miércoles la ley que obliga a hacer públicos los archivos de Epstein

Washington, 18 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al Despacho Oval.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, aseguró que la ley aprobada será enviada formalmente al escritorio de Trump el miércoles, de acuerdo con medios estadounidenses.

No existe una razón clara de por qué el proyecto no fue enviado esta misma noche para su ratificación en el Ejecutivo, aunque la oficina de la Cámara Baja tiene margen para decidir el momento del envío, incluso cuando la medida fue aprobada de manera apresurada.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, permitiendo a los demócratas del senado solicitar pasar la ley bajo un proceso abreviado que evitó una nueva votación, obteniendo el apoyo repúblicano.

Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden «todas las victorias» que su Gobierno ha conseguido.

La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump, asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado «horas» con una de las víctimas. EFE

