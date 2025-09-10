Trump recorta a dos días su visita de Estado al Reino Unido

Londres, 10 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, realizarán una visita de Estado al Reino Unido del 17 al 18 de septiembre, como invitados de los reyes británicos Carlos III y Camila, informó este miércoles el palacio de Buckingham.

Su estancia estaba inicialmente prevista hasta el 19 de septiembre, de acuerdo con un comunicado emitido por el palacio en julio, por lo que, con las nuevas fechas, se acorta un día.

Durante su visita, el presidente estadounidense y la primera dama se alojarán en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, y no se prevé que pasen por la capital, donde están previstas manifestaciones.

Trump y Melania llegarán al Reino Unido la noche del martes 16 de septiembre, donde serán recibidos en el aeropuerto londinense de Stansted por el embajador estadounidense y un representante de la Casa Real británica.

El miércoles 17, serán recibidos en los jardines de Windsor por el rey, la reina y los príncipes de Gales, tras lo cual se realizará una procesión en carruajes escoltada por la Caballería Real y acompañada por bandas militares.

En el castillo, una guardia de honor dará la bienvenida al presidente y su esposa, quienes después almorzarán con la familia real y visitarán una exposición de objetos de la Colección Real relacionados con Estados Unidos.

Por la tarde, Trump y Melania visitarán la Capilla de San Jorge para rendir homenaje a la reina Isabel II, y asistirán a una ceremonia que concluirá con un vuelo de cazas británicos y estadounidenses, si las condiciones lo permiten.

La jornada terminará con un banquete de Estado en Windsor, donde Carlos III y el presidente pronunciarán discursos.

Además de Londres, también se espera una manifestación de protesta en el pueblo de Windsor contra la visita del líder de la primera potencia mundial.

El jueves, Trump se trasladará a Chequers, la residencia campestre del primer ministro británico, para mantener un encuentro bilateral con Keir Starmer y participar en una recepción empresarial y una rueda de prensa conjunta.

Antes de reunirse con su esposo, la primera dama visitará con la reina Camila la Biblioteca Real y los jardines de Frogmore, entre otros lugares de interés en los terrenos de Windsor.

Tras la visita a Chequers, la pareja estadounidense concluirá su segunda visita de Estado al Reino Unido, tras la efectuada durante su primer mandato en 2019. EFE

