Trump reduce admisiones de refugiados a mínimos históricos y prioriza sudafricanos blancos

1 minuto

Washington, 30 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este jueves reducir las admisiones de refugiados a solo 7.500 anuales, el número más bajo desde que el programa entró en marcha en 1980.

La prioridad para obtener este estatus y recibir refugio en EE.UU., además, la tendrán «principalmente» los sudafricanos blancos, o afrikáneres, según un documento publicado hoy por la Casa Blanca. EFE

aaca/dte/ gad

(foto)