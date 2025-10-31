Trump reforma el histórico baño Lincoln de la Casa Blanca

2 minutos

Washington, 31 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que ha completado la reforma del histórico «cuarto de baño Lincoln» de la Casa Blanca sustituyendo su estilo art déco por mármol blanco y negro con toques dorados, en línea con el conocido gusto del mandatario.

«Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca. Se renovó en la década de 1940 con un estilo art déco de azulejos verdes, totalmente inadecuado para la época de Lincoln. Lo hice en mármol estatuario pulido blanco y negro. Era muy adecuado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mármol que había originalmente!», escribió Trump en su red social Truth Social al compartir las imágenes del nuevo baño.

La piedra utilizada es reconocida por su fondo blanco y sus vetas grises y debe su nombre a su uso popular para hacer estatuas.

El conocido baño se encuentra adjunto al «dormitorio Lincoln» y aunque históricamente fue la oficina y sala del gabinete presidencial utilizada por Abraham Lincoln (1861-1865) a día de hoy es utilizado por los visitantes de honor que se hospedan en la Casa Blanca.

El anterior estilo art déco del cuarto de baño databa de la reforma que hizo el presidente Harry Truman en la Casa Blanca en los años cuarenta del pasado siglo.

Este proyecto se enmarca dentro de las otras reformas ordenadas por el presidente en la mansión presidencial.

En menos de un año ha pavimentado la rosaleda que ordenó crear la exprimera dama Jackie Kennedy, y hace unos días completó la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir una sala de baile, una obra valorada en 300 millones de dólares.

Los especialistas consideran que Trump está intentando imprimir a la Casa Blanca un estilo más similar al que prima en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. EFE

