Trump rememora su triunfo de hace un año: «Fue de las mayores victorias de la historia»

2 minutos

Washington, 5 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este miércoles que se cumple un año de su victoria en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, que calificó como una de las «mayores de la historia».

El mandatario publicó el mensaje en la red Truth Social un día después de que los demócratas lograran varios triunfos en comicios locales y en la misma jornada en que se cumple el cierre de Gobierno más largo registrado en el país.

«¡Feliz aniversario! Tal día como hoy, 5 de noviembre, hace un año, logramos una de las mayores victorias presidenciales de la historia», escribió Trump.

El presidente aseguró que es «un gran honor» representar al país y afirmó que, gracias a su gestión, «la economía está en auge y los precios están bajando considerablemente».

Trump celebra el primer aniversario de su victoria frente a la demócrata Kamala Harris con un sabor agridulce, después de que el martes Zohran Mamdani, del ala más progresista del Partido Demócrata, ganara la Alcaldía de Nueva York y los demócratas se hicieran con los gobiernos estatales de Nueva Jersey y Virginia.

Además, la Administración federal lleva 36 días cerrada por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar el Gobierno, lo que convierte este cierre en el más prolongado de la historia.

Hace un año, Trump se impuso a Harris, entonces vicepresidenta, por más de dos millones de votos y ganó en todos los estados bisagra en disputa.

La carrera electoral estuvo marcada por la repentina renuncia del entonces presidente Joe Biden a la candidatura demócrata y por un intento de asesinato contra Trump.

La victoria del magnate neoyorquino supuso su regreso al poder cuatro años después de concluir su primer mandato (2017-2021), caracterizado por numerosas polémicas, entre ellas el asalto al Capitolio. EFE

us/lar