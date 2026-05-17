Trump respalda el festival de oración cristiana que se celebra este domingo en Washington

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Washington, 17 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó este domingo unas palabras de apoyo al festival de oración que se celebra en el centro de Washington para subrayar los orígenes cristianos de Estados Unidos.

«Espero que todos en Rededicate 250 lo estén pasando bien. Si hay algo en lo que pueda ayudar… ya estoy de vuelta de China!», escribió en su red, Truth Social.

Aunque al evento, que se celebra en la gran Explanada Nacional de la capital, no está previsto que acuda Trump en persona, sí enviará un mensaje grabado que se emitirá en las pantallas gigantes.

Desde primera hora de la mañana, se podía notar la afluencia de gente en la zona en la que se preparó un gran escenario.

En el acto, que se prevé que dure nueve horas, participarán destacadas figuras de la Administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, así como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y varios líderes evangélicos.

El evento, denominado «Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias», forma parte de una serie de celebraciones que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos, que se cumple este 4 de julio.

La organización ha contado con fondos públicos y donaciones privadas y abre un debate en la sociedad estadounidense sobre los límites entre política y religión.

Desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha impulsado medidas para reforzar la idea de un origen cristiano de Estados Unidos, creó una Oficina de Fe en la Casa Blanca y firmó una orden ejecutiva para erradicar el supuesto «sesgo anticristiano» que, según él, existía en el Gobierno federal.

Por ello, las críticas a su Administración por menoscabar la separación entre Estado e iglesia se están intensificando en las últimas semanas.

Según el Centro Pew, el 62 % de los estadounidenses se considera cristiano (un 23 % evangélico protestante y un 19 % católico), el 29 % no tiene afiliación religiosa y un 7 % profesa otras religiones (2 % judíos, 1 % musulmanes, 1 % budistas y 1 % hindúes). EFE

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