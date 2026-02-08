Trump restablece la pesca comercial en un área protegida del Atlántico

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el viernes una proclama con la que restableció la pesca comercial en aguas protegidas frente a la costa Atlántica, una región reconocida por su biodiversidad.

El Monumento Nacional Marino de los Cañones y Montes Submarinos del Noreste abarca casi 13.000 kilómetros cuadrados, más que el Parque Nacional de Yellowstone.

Este monumento, que durante mucho tiempo ha sido objeto de interés científico, se encuentra a unos 200 km al sureste de Cape Cod, Massachusetts. Fue establecido en 2016 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, quien advirtió que estaba amenazado por la sobrepesca y el cambio climático.

En una conocida oscilación política, el republicano reabrió el monumento a la pesca comercial durante su primer mandato, pero la decisión fue revocada por el expresidente Joe Biden.

Al explicar el último cambio de rumbo, Trump afirmó en su proclamación que las plantas y los animales en cuestión ya estaban protegidos por las leyes vigentes, por lo que no era necesaria la prohibición de la pesca comercial.

La medida, esperada desde el año pasado, fue bien recibida por la Asociación de Pescadores de Nueva Inglaterra (NEFSA, en inglés).

Pero grupos de conservación la cuestionaron.

«Este monumento alberga especies increíbles desde el lecho marino hasta la superficie», dijo Jessica Redfern, del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del acuario de Nueva Inglaterra.

Durante un reconocimiento aéreo en agosto pasado, el acuario documentó la presencia de más de 1.000 animales marinos en el área, incluyendo una ballena de aleta en peligro de extinción y su cría, un cachalote en peligro de extinción y una amplia variedad de otras ballenas, delfines y rayas.

ia/ksb/mvl/cjc/lb