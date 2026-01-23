Trump retira invitación a Mark Carney para que participe en la Junta de la paz para Gaza

1 minuto

Washington, 22 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, retiró este jueves la invitación que había hecho al primer ministro de Canadá, Mark Carney, para que fuera parte de la Junta de la Paz para Gaza, que su Gobierno impulsa y de la que otros 35 jefes de Estado han aceptado formar parte.

«Estimado Primer Ministro Carney: Por la presente, le comunico que la Junta de la Paz retira la invitación para que Canadá se una a la que será la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida», escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social. EFE

dte/gpv

(foto)