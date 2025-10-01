Trump retira nominación de Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

Washington, 30 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este martes la nominación de E.J. Antoni como director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tras semanas de críticas a su perfil por falta de experiencia técnica y por su cercanía a posturas políticas conservadoras.

La candidatura de Antoni había sido impulsada por Trump para reemplazar a Erika McEntarfer, destituida en agosto.

Sin embargo, legisladores y economistas expresaron su preocupación por el riesgo de que la independencia de la agencia, clave en la recopilación de datos económicos y laborales en Estados Unidos, se viera comprometida.

La decisión supone un revés para la Casa Blanca, que aún no ha anunciado un sustituto. El BLS, con más de 2.000 empleados, produce estadísticas oficiales como la tasa de desempleo y la inflación, fundamentales para las políticas públicas y los mercados financieros. EFE

