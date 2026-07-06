Trump saca pecho de su injerencia en el Mundial ante las críticas

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Donald Trump no ha pisado los estadios pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA Gianni Infantino que revisara la «horrible» decisión de expulsar y suspender a Folarin Balogun. Dicho y hecho, el escándalo planetario estaba servido.

Con la inesperada jugada de Trump en todas las portadas, el choque generacional entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo del España-Portugal de este lunes en Dallas (19h00 GMT) ha quedado casi en un segundo plano.

– «No pensé que fuera falta» –

Trump zanjó la cuestión este lunes con claridad. «Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca este lunes.

El presidente republicano, que afirmó que «entiende muy bien de deportes», reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como «muy injusta».

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como «un poco sospechoso si revisan su pasado».

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, había sido expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival, lo que le impedía jugar este lunes (00h00 GMT) en Seattle los octavos ante Bélgica.

La FIFA anunció el domingo que la sanción de un partido «queda en suspenso durante un período de prueba de un año».

– «Se ha cruzado una línea roja» –

Infantino salió al paso este lunes asegurando haber dicho a Trump que las instancias de la FIFA son «independientes».

«Durante nuestra conversación le expliqué que un procedimiento jurídico estaba en curso implicando a las instancias judiciales independientes de la FIFA», señaló en un comunicado.

Desde Europa se sucedieron las críticas. «Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable» que «ha cruzado una línea roja», fustigó la UEFA este lunes.

El comisionado de Deportes de la Unión Europea, Glenn Micallef, añadió que las decisiones deportivas «corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos».

En lo deportivo el superdomingo del Mundial quedó marcado por las eliminaciones de la pentacampeona Brasil ante Noruega (2-1), con la despedida de la Seleção de Neymar, y del coanfitrión México, 3-2 ante Inglaterra en el Azteca en una noche de pasión que ya es historia de la competición.

– Entusiasmo frente a supervivencia –

Este lunes, con Balogun en el campo, Estados Unidos espera surfear desde Seattle la ola de entusiasmo que recorre el país y estar a la altura ante un equipo belga maestro de la supervivencia.

Lastrado por las guerrillas internas entre sus futbolistas, los Diablos Rojos salvaron el pescuezo en dieciseisavos con un triunfo agónico en la prórroga por 3-2 ante Senegal, que mandaba 2-0 en el minuto 86.

En Dallas, en el primer plato del lunes, España y Portugal disputarán un derbi ibérico de alto copete, para muchos una final anticipada.

«Una pena que no pueda ser el último escalón del torneo», lamentó el domingo el seleccionador portugués, el español Roberto Martínez. «Somos países vecinos, hermanos», añadió.

– Ronaldo, «con la conciencia tranquila» –

Tras seis Mundiales y una montaña de récords, cualquier partido puede ser la despedida de Cristiano Ronaldo del torneo. El domingo se lució en rueda de prensa y los periodistas le despidieron entre aplausos.

«Voy a ser sincero: independientemente de lo que pase mañana, Cristiano Ronaldo saldrá de aquí con la conciencia tranquila, no al 100% sino 1000%, porque en la vida y en el fútbol he dado todo lo que tenía, mi pasión, mi querer», dijo.

Enfrente una selección española campeona de Europa en la que luce cada vez con más fuerza el fenómeno Lamine Yamal, quien a una semana de cumplir los 19 años aspira a tomar el testigo de CR7 y de Lionel Messi cuando podría estar compitiendo con juveniles.

El martes se cerrarán los octavos con los duelos Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

pm/mcd/dam