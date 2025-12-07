Trump señala «falta de lealtad» de congresista indultado Cuéllar tras aspiración demócrata

Washington, 7 dic (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este domingo la «falta de lealtad» del congresista Henry Cuéllar, al que indultó esta semana, ante su intención de buscar la reelección en Texas de nuevo con el Partido Demócrata.

En Truth Social, Trump aseguró que concedió clemencia a Cuéllar tras recibir una solicitud de sus hijas por carta y que nunca habló con él ni su familia, pero se mostró sorprendido del anuncio de que buscará la reelección y le advirtió que ya no será un «tipo amable» con él.

El presidente dijo que, poco después del indulto, Cuéllar anunció su aspiración «como demócrata, volviendo a trabajar con la misma escoria de la izquierda radical que semanas antes quería que él y su esposa pasaran el resto de su vida en prisión y probablemente aún quieren».

«Vaya falta de LEALTAD, algo que a los votantes de Texas, y a las hijas de Henry, no les gustará. Bueno, la próxima vez, no habrá más Don Tipo Amable», afirmó.

Cuéllar, miembro del Congreso desde 2005, forma parte de los demócratas más moderados y durante la pasada Administración cargó contra la política migratoria del expresidente Joe Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.

El congresista fue acusado en 2024 de aceptar sobornos de un banco mexicano, identificado en la prensa como el Banco Azteca, y de una empresa energética controlada por el Gobierno de Azerbaiyán, a cambio de utilizar su cargo para beneficiar a esas entidades.

El legislador y su esposa Imelda, con una acusación similar, afrontaban el juicio por sobornos en 2026.

Las hijas de Cuéllar, en su carta a Trump, que este publicó en Truth Social, sostuvieron que las opiniones de su padre «pudieron contribuir a cómo empezó el caso» y aludieron a que habló de «proteger a la gente del sr de Texas y proteger la frontera de las políticas de la Administración previa». EFE

