Trump se atribuye mérito de que EEUU tenga 50 % de ganancias por nuevo puente con Canadá

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Washington, 24 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó el mérito de que Estados Unidos obtenga el 50 % de las ganancias del nuevo puente internacional Gordie Howe, que conecta el país con Canadá, después de que Ottawa cancelara la ceremonia de inauguración conjunta prevista para este viernes.

«El acuerdo original sobre el puente, que fue pésimamente negociado por una Administración anterior, ya no está vigente. Modificamos los términos del acuerdo para que Estados Unidos obtenga ahora el 50 % de las ganancias», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Después de que Trump anunciara un arancel del 50 % para la mayoría de productos canadienses, Canadá canceló la ceremonia de inauguración conjunta del puente, que estará operativo desde el próximo lunes y conectará Detroit (Michigan) con Windsor (Ontario).

«Ante las amenazas de medidas comerciales por parte de Estados Unidos a principios de esta semana, sería inapropiado seguir adelante con un acto de celebración entre los dos países», declaró este martes Jenna Ghassabeh, portavoz del ministro de Infraestructura de Canadá, Gregor Robertson.

Trump afirmó en su mensaje que «Canadá retiró la invitación a Estados Unidos para la inauguración del puente Gordie Howe —lo cual es comprensible, dado que pagan aranceles considerables a Estados Unidos».

El puente, de 2,4 kilómetros de longitud, cruza el río Detroit, conectando la localidad de Detroit con la de Windsor, y lleva el nombre de la leyenda canadiense del hockey, Gordie Howe, quien jugó 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

La ceremonia de inauguración estaba prevista inicialmente para el 12 de junio, pero se pospuso después de que las autoridades declararan que Estados Unidos y Canadá seguían trabajando para resolver «asuntos pendientes».

Las tensiones entre Washington y Ottawa a cuenta de los aranceles han atravesado distintas fases de intensidad en el último año y se reactivaron la semana pasada después de que Trump amenazara con imponer más aranceles tras acusarles de negligencia por los incendios en Canadá. EFE

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