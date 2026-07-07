Trump se jacta de su «química» con Erdogan al inicio de la cumbre de la OTAN

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ensalzó la «química» que tiene con su par turco, Recep Tayyip Erdogan, a su llegada a Ankara este martes para la cumbre de la OTAN, y criticó a sus aliados europeos por no haberlo apoyado en su guerra contra Irán.

Trump fue recibido personalmente por Erdogan en la pista del aeropuerto cuando bajó del Air Force One, antes de ser escoltado, por las calles vacías de la capital turca, por jinetes montados en caballos blancos.

«Me decepcionó mucho la OTAN», dijo Trump en el palacio presidencial, junto a Erdogan.

«Francamente, si [la cumbre] no se hubiera llevado a cabo en Turquía, donde mi amigo resulta ser un líder fuerte, una persona muy fuerte, es posible que no hubiera asistido», señaló el norteamericano.

Los responsables de la OTAN esperan que la buena relación que tiene Trump con el presidente turco contribuya a limar asperezas.

«Lo que hay entre nosotros es química», apuntó Trump, y señaló que Washington «considerará» la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haber sacado a ese país del programa de cazas en 2019 porque Ankara adquirió un sistema ruso.

Turquía lleva mucho tiempo tratando de resolver la cuestión de su readmisión en el programa de los F-35 y del levantamiento de las sanciones estadounidenses en virtud de una ley, dos temas que han deteriorado las relaciones y obstaculizado los proyectos de defensa turcos.

– «Poniendo a prueba» –

Los gobernantes europeos esperan al menos evitar una fractura con el gobernante estadounidense que golpee aún más la OTAN.

Sin embargo, Trump se mostró aún muy resentido este martes por las restricciones que impusieron a las fuerzas estadounidenses que utilizaban bases militares al inicio de la guerra contra Irán.

«Los estaba poniendo a prueba (…) estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros», dijo.

En un intento de demostrarle a Trump que están cumpliendo la promesa de aumentar el gasto en defensa, los aliados de la OTAN informaron de acuerdos de venta de armas por valor de decenas de miles de millones antes de su llegada.

Según un diplomático de la Alianza, el valor total de estos contratos supera los 50.000 millones de dólares.

Se ha confirmado un contrato con la compañía sueca Saab para reemplazar la flota de aviones de reconocimiento Awacs fabricados por el estadounidense Boeing. Se trata de un pedido de diez aparatos Global Eye, cuyo monto no se ha revelado.

La OTAN anunció en 2023 el reemplazo de la flota de Awacs, y Saab era el favorito para ganar este contrato.

El grupo Airbus consiguió un contrato para suministrar un décimo A330 MRTT, un avión militar de transporte y reabastecimiento, a la flota de la OTAN.

Hace un año, los integrantes europeos de la OTAN y Canadá se comprometieron a elevar sus presupuestos de defensa al 5% del PIB de aquí a 2035, bajo presión de Trump. España fue el único país en desmarcarse de ese objetivo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, insiste en que los europeos han cumplido sus promesas con mayores gastos militares y asumiendo más responsabilidad en la defensa del continente frente a Rusia.

«Apenas un año después, ya vemos un avance transformador», declaró Rutte antes de la cumbre, que continúa el miércoles.

– «Determinación» –

Además de aceptar más responsabilidad por su propia defensa, los países europeos ya han asumido casi por completo el apoyo a Kiev en su guerra con Rusia, después de que Trump retirara el grueso de la ayuda norteamericana.

Trump habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de la reunión de la OTAN y se espera que se reúna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre el miércoles.

«Creo que los dos quieren llegar a un acuerdo», afirmó Trump. «Es una pena que haya llevado tanto tiempo, pero creo que saldrá algo de todo esto», agregó.

Por su parte, Zelenski, que acudió a la cumbre, espera que los europeos se comprometan a mantener un flujo de al menos 80.000 millones de dólares anuales en ayuda militar para su país en 2026 y 2027.

Desde Ankara, pidió que la OTAN muestre más «determinación» en su ayuda aérea al país, después de que un devastador ataque ruso matara a casi 30 personas el lunes.

Asimismo, defendió que Kiev «tiene su lugar dentro de la OTAN», y que podría aportar unas capacidades de defensa «extraordinaria» si formara parte de ella.

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