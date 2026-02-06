Trump se reúne con Comité de Preservación Casa Blanca en plena polémica por Salón de Baile

2 minutos

Washington, 6 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que había mantenido la primera reunión con el Comité para la Preservación de la Casa Blanca en plena polémica por la construcción del Salón de Baile para la que ha sido necesario demoler el Ala Este del edificio.

«Fue realmente bien», escribió Trump sobre el encuentro en su cuenta de Truth, «son personas maravillosas que adoran el edificio y aman aún más a nuestro país».

El presidente detalló que durante la visita «les mostré el Dormitorio Lincoln, la Habitación de las Reinas, el Oval Amarillo, la Sala de Mapas, el Salón Este y otros lugares. Les encantó todo».

Trump cierra el mensaje con un elocuente «¡Después de muchos años, la Casa Blanca está siendo valorada y cuidada como se merece!».

La reforma de la Casa Blanca se ha convertido en una de las obsesiones del mandatario estadounidense, que aprovecha cualquier oportunidad para presumir de los cambios y del legado que va a dejar en el complejo presidencial.

La construcción del nuevo complejo, que está diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un coste de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.

Desde la Casa Blanca aseguran que la obra se financia con aportaciones privadas de donantes y del propio presidente, “sin costo para el contribuyente”.

Además de la cuestión de la financiación, la construcción del Salón de Baile ha generado críticas por el riesgo de que visualmente compita con el edificio principal de la Casa Blanca.

También esta semana se conoció que Trump planea erigir una estatua de Cristóbal Colón en el recinto presidencial como parte de su cruzada «antiwoke». EFE

acd/jmr/fpa