Trump se reúne con sus asesores mientras evalúa intensificar la guerra con Irán

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Washington, 24 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes en la Casa Blanca con sus principales asesores mientras evalúa si intensifica la guerra contra Irán, según informó el diario ‘The New York Times’.

El líder estadounidense declaró la víspera al portal Axios que está considerando lanzar un «ataque masivo» contra la República Islámica, mayor a la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero y que derivó en la guerra actual.

Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien visitará Washington por el funeral del senador republicano Lindsey Graham.

La última vez que se reunieron fue en febrero pasado, cuando Netanyahu convenció a Trump de ir a la guerra contra Irán.

El republicano está evaluando una escalada en el conflicto después de que hace dos semanas rompiera el alto el fuego que habían acordado ambos países para desbloquear el estrecho de Ormuz y negociar un acuerdo nuclear.

Desde entonces, ambos países intercambian fuego en el golfo Pérsico, donde los ataques iraníes contra bases estadounidenses en la región han causado la muerte de cuatro militares del país norteamericano. EFE

er/mra