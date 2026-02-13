Trump se reúne el viernes con militares que participaron en la captura de Maduro

El presidente Donald Trump y su esposa, la primera dama Melania Trump, se reunirán el viernes con militares de Estados Unidos que hicieron parte de la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro, una operación que el magnate republicano ha elogiado por su eficacia.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el encuentro será en el Fuerte Bragg (Carolina del Norte) con miembros de las fuerzas especiales y familias de militares.

A finales de enero, durante un mitin, Trump describió la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, ahora encarcelados en Estados Unidos, como «una de las operaciones militares más brillantes, rápidas y mortales jamás vistas».

«Entramos en una base militar muy grande y poderosa con un grupo de patriotas increíblemente talentosos», relató.

En entrevistas también mencionó el uso de una nueva y misteriosa arma que él llamó el «discombobulator», del verbo en inglés «discombobulate», que significa «desorientar» o «desconcertar».

Lo describió como un equipo capaz de desactivar instantáneamente las defensas enemigas.

«No me permiten hablar de ello. Pero déjeme decir algo: ¿sabe lo que hace? Ninguno de sus aparatos funcionaba, eso es lo que hace», dijo Trump a NBC la semana pasada.

La operación estadounidense que derrocó a Maduro dejó al menos 55 muertos -23 soldados venezolanos y 32 cubanos, miembros de los servicios de seguridad-. Se desconoce el número de civiles fallecidos. Algunas fuentes hablan de un total de 70 a 80 muertos.

