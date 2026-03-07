Trump se reunió por segunda vez con María Corina Machado en la Casa Blanca

1 minuto

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el viernes por segunda vez en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El encuentro, que fue avanzado en exclusiva por Caracol Radio con fuentes de la Casa Blanca, fue confirmado a EFE por el entorno de Machado. EFE

