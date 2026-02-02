Trump se reunirá con el nuevo presidente de Honduras, al que considera un férreo aliado

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, se reunirá en los próximos días con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que le respaldó rotundamente en campaña, para hablar sobre migración y comercio, según Tegucigalpa.

Aunque no se ha precisado la fecha exacta del encuentro, el ministro de la Presidencia de Honduras, Juan Carlos García, confirmó este lunes a periodistas que la cita ya está programada y que será el propio mandatario hondureño quien brinde los detalles finales en las próximas horas.

De manera extraoficial, ha trascendido que la reunión bilateral se celebraría en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Este será el primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde que Asfura asumió la presidencia de Honduras el pasado 27 de enero, tras ganar las elecciones generales de noviembre.

Asfura, del conservador Partido Nacional, recibió durante la campaña el respaldo público de Trump, quien lo calificó como «el único verdadero amigo de la libertad» y afirmó que, de llegar al poder, ambos podrían «combatir a los narcocomunistas».

Ese apoyo generó rechazo en sectores políticos y sociales de Honduras, así como en otros países de la región, que denunciaron una injerencia extranjera en el proceso electoral.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras y un pilar fundamental de la economía nacional, especialmente por las remesas, que superan los 11.000 millones de dólares, según cifras del Banco Central hondureño (BCH).

Según el citado ministro hondureño, el encuentro entre Trump y Asfura puede suponer «una buena apertura» para dinamizar la inversión extranjera y fomentar procesos de expansión comercial entre ambas naciones.

En la agenda figura la discusión sobre el arancel del 10 % que se aplica desde abril de 2025 a los productos exportados a Estados Unidos desde Honduras y otros países, señaló el funcionario.

García subrayó que, además de la cuestión arancelaria, la agenda incluirá asuntos comerciales y migratorios, entre ellos el futuro del TPS, una medida de alivio de las deportaciones que beneficia a miles de hondureños, además de la situación de los más de dos millones de nacionales, residentes legales e indocumentados, que viven en Estados Unidos. EFE

