Trump se reunirá con Putin el 15 de agosto y habla de «intercambio de territorios»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en Alaska, como parte de sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, que dijo incluirá un «intercambio de territorios».

La ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos y grandes destrozos. Al cabo de más de tres años de combates, las posiciones de Kiev y Moscú parecen irreconciliables hasta ahora.

«La muy esperada reunión entre yo, como presidente de Estados Unidos, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025, en el gran estado de Alaska», escribió Trump este viernes en su plataforma Truth Social.

Trump, quien ha prometido en numerosas ocasiones poner fin a la guerra en Ucrania, ha hablado varias veces por teléfono con el presidente ruso en los últimos meses, pero no se ha reunido con él desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Será por tanto el primer encuentro en persona entre ambos desde junio de 2019, durante el primer mandato del republicano (2017-2021).

– «Intercambio de territorios» –

«Habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos» en el caso de un futuro acuerdo entre Rusia y Ucrania, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca un poco antes, durante una cumbre con los dirigentes de Armenia y Azerbaiyán.

No dio detalles. «Hablamos de un territorio donde los combates llevan más de tres años y medio (…) es complicado, no es nada fácil, pero vamos a recuperar parte de él», dijo.

Moscú exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a los suministros de armas occidentales y a cualquier adhesión a la OTAN.

Estas exigencias son inaceptables para Kiev, que exige la retirada de las tropas rusas de su territorio y garantías de seguridad occidentales. Esto incluiría más suministros de armas y el despliegue de un contingente europeo, a lo que Rusia se opone.

Ucrania pide también, en coordinación con sus aliados europeos, un alto al fuego de 30 días, que Moscú rechaza.

Putin habló por teléfono este viernes con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio Narendra Modi.

Estas llamadas se dan el día en que expira el ultimátum lanzado a Rusia la semana pasada por Trump, para hacer avanzar las negociaciones con Ucrania, bajo la amenaza de nuevas sanciones de Estados Unidos.

El último ciclo de negociaciones directas entre los dos beligerantes en Estambul en julio se saldó solo con un canje de prisioneros y de restos mortales de soldados.

En un intento por avanzar en las negociaciones, el enviado estadounidense Steve Witkoff fue recibido en el Kremlin por Putin.

Esto supuso una aceleración diplomática que desembocó el jueves en el anuncio de Rusia de un «acuerdo de principio» para una reunión entre los mandatarios estadounidense y ruso.

– No hay «soluciones simples» –

«China se complace de ver que Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto, mejoran sus relaciones y promueven una solución política a la crisis ucraniana», declaró Xi Jinping a su homólogo ruso, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente chino «subrayó que los asuntos complejos no tienen soluciones simples», y añadió que «China siempre apoyará (…) la paz y la promoción de las negociaciones», detalló la televisión pública CCTV.

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que mantuvo una «buena» conversación con su «amigo» Putin.

Washington ha amenazado con imponer colosales aranceles a los países que comercien con Rusia, como India y China.

Pero preguntado el jueves por si mantendría o no su ultimátum a Rusia, Trump respondió: «Eso dependerá de Putin, vamos a ver qué dice».

Entretanto, el ejército ruso prosigue sus bombardeos en Ucrania y los ataques en el frente, donde sus soldados son más numerosos y están mejor equipados.

