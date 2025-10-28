Trump se sometió a una resonancia magnética a principios de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que se había sometido a una resonancia magnética en su segundo examen médico del año.

El republicano, de 79 años, acudió el 10 de octubre al centro médico Walter Reed, en las afueras de Washington, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud.

«Sí, me hice una resonancia magnética. Fue perfecta», dijo Trump a bordo del Air Force One el lunes. «Les di los resultados completos».

Las resonancias magnéticas se utilizan para diagnosticar una variedad de afecciones, desde tumores, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple hasta problemas mucho menos graves como desgarros musculares e inflamaciones.

Trump, la persona de mayor edad en ser investida presidente de Estados Unidos, se negó a decir el lunes por qué se había sometido a la prueba.

La Casa Blanca no había ofrecido previamente una razón para el segundo chequeo hospitalario de Trump, que se consideró inusual ya que los presidentes generalmente solo se someten a un examen completo al año.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha aparecido regularmente con moretones en su mano derecha, a veces ocultos con maquillaje. La Casa Blanca aseguró que esto se debía a la aspirina que toma como tratamiento preventivo de salud cardiovascular.

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, lo que le provoca hinchazón de piernas.

