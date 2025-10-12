Trump sigue interesado en la paz en Ucrania, pero Kiev y Bruselas no, según el Kremlin

Moscú, 12 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene fiel a su intención de lograr la paz en Ucrania, pero Kiev y Bruselas no están interesados en el diálogo, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en declaraciones a la televisión pública rusa.

«Escuchamos cómo Trump insiste en la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones, y debido a esto sacamos las conclusiones de que él sigue apegado a la solución política. Pero los europeos y el régimen de Kiev muestran una absoluta falta de deseo de hacer algo al respecto», aseveró.

El representante de la Presidencia rusa constató que «atravesamos un momento muy dramático desde el punto de vista que desde todos lados se atizan las tensiones».

«La parte rusa continúa afirmando que estamos listos para una solución pacífica», dijo.

Respecto al posible envío de misiles Tomahawk a Ucrania, recalcó que se trata de un arma temible, pero que no cambiará la situación en el campo de batalla.

Eso sí, dada posibilidad de que estos misiles porten una ojiva nuclear, recordó que la inteligencia rusa había alertado anteriormente de que Ucrania podría estar preparando una «bomba sucia».

«Imagínense, lanzan un misil de largo alcance y este vuela hacia nosotros. Sabemos que puede tener una ojiva nuclear. ¿Qué debe pensar Rusia? Los expertos militares del otro lado del océano deben comprender esto», alertó, al señalar que el posible suministro de Tomahawk genera «especial preocupación» en el Kremlin.EFE

