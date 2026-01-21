Trump sobre el acuerdo acerca de Groenlandia: «Tenemos todo lo que queríamos»

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en Davos (Suiza) que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Washington trabaja con la OTAN «es realmente fantástico»: «Tenemos todo lo que queríamos».

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de «un acuerdo para la seguridad nacional e internacional» y «a largo plazo». EFE

