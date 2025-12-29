Trump sobre el ataque a la residencia de Putin: «no me gusta, no es bueno»
Washington, 29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el ataque ucraniano a una residencia de su homólogo ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esa acción podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en negociaciones previas.
«No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno», dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE
