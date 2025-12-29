Trump sobre el ataque a la residencia de Putin: «no me gusta, no es bueno»

Washington, 29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el ataque ucraniano a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en negociaciones previas.

«No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno», dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. EFE

«No olviden los Tomahawks. Yo detuve los Tomahawks. No quería eso. Porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado», explicó el presidente estadounidense en referencia a la negativa de Washington de entregar a Kiev misiles Tomahawk por considerar que favorecerían una escalada con Moscú.

El republicano consideró que «una cosa es ser ofensivo» y que «otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso», añadió Trump, que aseguró estar «muy enojado».

Al ser preguntado por la posibilidad de que el ataque ucraniano sobre una de las residencias del presidente ruso en la región de Nóvgorod no se haya producido en realidad, Trump concedió que «es posible».

«Pero el caso es que Putin me ha dicho esta mañana que ha sucedido», aseveró. EFE

