Trump sobre Taiwan: «No estoy buscando que nadie se independice»

1 minuto

Washington, 15 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, en una entrevista emitida este viernes por Fox News, que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello.

«No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso», dijo el mandatario al periodista Bret Baier en una entrevista grabada durante su visita de dos días a Pekín, en la que se reunió con su homólogo chino Xi Jinping. EFE

dte/asb/sbb