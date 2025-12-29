Trump sobre un indulto a Netanyahu: Él es «un primer ministro en tiempo de guerra»

Miami (EE.UU.), 29 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes en Florida respecto a un posible indulto para el jefe del Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu, en un caso de corrupción, que en su opinión «él es un primer ministro en tiempo de guerra».

El republicano contestó así a la prensa a una pregunta sobre su relación con Netanyahu y sobre el caso que afronta en su país, por el que todavía no ha asumido ninguna responsabilidad.

«Ha hecho un trabajo fenomenal, ha dirigido a Israel en un período muy peligroso, de trauma», afirmó Trump.

En noviembre pasado, el abogado de Netanyahu solicitó al presidente de Israel, Isaac Herzog, su indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. EFE

