Trump solicita al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción

1 minuto

Jerusalén, 12 nov (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, hizo pública este miércoles una carta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la que le hace una petición oficial para que indulte al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción.

«Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamín Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz», reza la misiva del presidente estadounidense difundida por el gabinete de Herzog. EFE

