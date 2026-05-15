Trump sopesa levantar sanciones a las empresas chinas que compran petróleo iraní

1 minuto

Washington, 15 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está sopesando la posibilidad de levantar las sanciones a empresas chinas que compran petróleo iraní, tras su reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, en Pekín.

«Tomaré una decisión en los próximos días. Ya hablamos de eso», respondió a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One de regreso a Washington.

Al ser cuestionado sobre si Xi se comprometió a presionar a Irán, su aliado, para que reabra el estrecho de Ormuz, Trump dijo que no le pidió «ningún favor».

«Cuando pides favores, tienes que hacer favores a cambio», declaró.

Trump aseguró que China quiere que el estrecho, bloqueado por Irán en respuesta a la ofensiva estadounidense e israelí iniciada en febrero, sea reabierto porque obtiene una parte importante de su petróleo del golfo Pérsico.

Durante la visita a China, Trump ofreció una entrevista con la cadena Fox News en la que aseguró que Xi le ofreció «ayuda» para la reapertura del estrecho y se comprometió a no suministrar equipamiento militar para Irán.

La Cancillería china evitó entrar en detalles sobre esas gestiones, pero pidió reabrir «lo antes posible» las rutas de navegación y mantener abierta la «puerta del diálogo», al sostener que «esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar». EFE

er/lss