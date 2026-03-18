Trump suaviza sanciones para que energéticas de EE.UU. negocien con la venezolana Pdvsa

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Washington, 18 mar (EFE).- La Administración de Donald Trump suavizó este miércoles las sanciones económicas impuestas a Venezuela para facilitar que las empresas energéticas estadounidenses puedan hacer negocios con Pdvsa, la petrolera estatal del país suramericano.

A medida que el Gobierno de Trump y el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, normalizan relaciones, el Departamento del Tesoro ha emitido varias licencias para autorizar a las compañías estadounidenses a aumentar su participación en el sector energético venezolano.

La nueva autorización permite a empresas estadounidenses constituidas antes de enero de 2025 hacer negocios con Pdvsa, una entidad fuertemente sancionada por Washington.

Como condición, establece que los contratos deben regirse por el marco legal estadounidense, que cualquier disputa debe resolverse en Estados Unidos y que los pagos deben dirigirse a cuentas controladas por el Gobierno norteamericano.

La licencia especifica que queda prohibido operar con personas o empresas sancionadas que no sean Pdvsa, así como realizar transacciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y determinadas compañías chinas, o utilizar barcos sancionados.

Tras la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, Washington y las autoridades interinas han estrechado relaciones y, a inicios de marzo, restablecieron los vínculos diplomáticos, rotos desde 2019.

Trump asegura que el Gobierno venezolano está bajo su tutela y que acata sus exigencias, especialmente en materia energética, ya que Venezuela reformó su legislación de hidrocarburos para abrir la industria a las inversiones y operaciones privadas.

La relajación de sanciones al crudo venezolano se produce, además, en un contexto de turbulencias en el mercado energético mundial debido al bloqueo que ha provocado la guerra de Irán en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. EFE

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