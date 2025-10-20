Trump subraya que el alto el fuego en Gaza sigue vigente pese a últimos ataques

2 minutos

Washington, 19 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza sigue vigente, a pesar de los bombardeos que llevó a cabo Israel en el enclave tras acusar a Hamás de haber violado el acuerdo.

En declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Washington, el republicano exculpó al liderazgo de Hamás de los enfrentamientos sucedidos en la Franja y que fueron respondidos por Israel con una serie de bombardeos.

«Ha habido algunos disparos y creemos que tal vez los líderes (de Hamás) no están involucrados en eso. Son algunos rebeldes de dentro. De cualquier manera, lo vamos a manejar con dureza, pero adecuadamente», dijo.

El mandatario respondió además afirmativamente cuando un periodista le preguntó si el alto el fuego «sigue vigente».

Una semana después de la entrada en vigor del alto el fuego impulsado por la Administración de Trump, Israel bombardeó varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas, como respuesta a lo que interpretó como una «violación» del acuerdo por parte de Hamás.

Tras esos operativos, el Ejército israelí afirmó haber «reanudado la aplicación del alto el fuego».

Los bombardeos se registraron este domingo después de unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, sur de Gaza y controlada por el Ejército israelí, que dejaron dos militares israelíes muertos.

Dichos choques se produjeron supuestamente entre una unidad de la Policía del Gobierno de Gaza, dependiente de Hamás, y las tropas israelíes, pero tanto Hamás como su brazo armado se desvincularon de ellos en sendos comunicados.

Durante la semana, la Fuerza Radea, una unidad de la policía del Gobierno de Hamás en Gaza dependiente de su Ministerio de Interior, ha llevado a cabo persecuciones y ejecuciones contra distintas milicias y clanes a los que acusa de colaborar con Israel.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este domingo que podría viajar en los próximos días a Israel para supervisar la implementación del acuerdo.

Vance señaló que el acuerdo de alto el fuego tendrá «altibajos» pero producirá una paz duradera a largo plazo. EFE

er/rrt