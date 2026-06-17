Trump subraya que el pacto con Irán evita la catástrofe económica y cumple todas sus metas

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Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este miércoles que el pacto cerrado con Irán evita la «catástrofe económica» que se habría producido en caso de continuar el conflicto y cumple los objetivos marcados «y mucho más».

«No quería ver una catástrofe económica. Si esto hubiera continuado, esto es lo que habría pasado. (…) Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear», dijo en su conferencia de prensa final de la cumbre del G7. EFE

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