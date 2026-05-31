Trump subraya que su propuesta para Irán tiene exigencias concretas sobre programa atómico

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Washington, 31 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó este domingo que su propuesta para un plan de paz con Irán incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, una afirmación que llega después de que medios estadounidenses informaran que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador en el que llevan semanas trabajando Washington y Teherán.

«CNN, la cadena de noticias falsas, afirmó hoy, como de costumbre, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de armas nucleares, cuando en realidad establece, muy claramente, que Irán no tendrá armas nucleares. A continuación, profundiza extensamente en otros aspectos relacionados con las armas nucleares. De hecho, de eso trata la mayor parte del acuerdo», afirmó Trump en un breve mensaje en su red Truth Social.

El mandatario probablemente se refirió con este texto a la recientes afirmaciones de la cadena CNN y otros medios que han asegurado que el borrador de un futuro acuerdo entre Estados Unidos e Irán no incluye por el momento nada sustancial sobre el programa atómico de los ayatolás, y que las discusiones concretas acerca del tema se llevarán a cabo entre ambas partes más adelante.

El mensaje de Trump llega después de que distintos medios, citando fuentes cercanas a las negociaciones, aseguraran que el magnate neoyorquino, que había dicho que tomaría una decisión «final» sobre el tema el pasado viernes, ha pedido enmendar algunos aspectos del documento relativos al programa nuclear de Teherán y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según fuentes citadas por el medio digital Axios, en el apartado nuclear Trump habría pedido detalles más concretos sobre cuándo y cómo Washington se haría con el control de las reservas de uranio enriquecido iraníes. EFE

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