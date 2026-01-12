Trump sugiere que dejará a ExxonMobil «fuera» de Venezuela tras comentario de su CEO

1 minuto

Nueva York, 11 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió este domingo que dejará a ExxonMobil, la mayor petrolera de EE.UU., «fuera» de sus planes para revitalizar ese sector en Venezuela tras un comentario desfavorable de su máximo ejecutivo, Darren Woods.

«No me gustó la respuesta de Exxon. Tenemos a muchos que quieren. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los listos», dijo Trump al grupo de periodistas que lo seguían hoy al subir al avión presidencial en West Palm Beach (Florida).

El viernes, Trump mantuvo una reunión con los ejecutivos de las grandes petroleras del mundo y, frente al apoyo general que expresaron, Woods opinó que Venezuela «es ininvertible» de acuerdo con «las construcciones y marcos comerciales» disponibles actualmente en ese país. EFE

nqs/rrt