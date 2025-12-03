Trump sugiere que dejará expirar el T-MEC y buscará un nuevo acuerdo con México y Canadá

The Swiss voice in the world since 1935
Washington, 3 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

«Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá», declaró Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

