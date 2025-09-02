The Swiss voice in the world since 1935

Trump sugiere que EE.UU. atacó a un barco cargado con drogas proveniente de Venezuela

Washington, 2 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y «estas provienen de Venezuela» . EFE

