Trump sugiere que sea Siria quien «se ocupe» de Hezbolá, y no Israel

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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que ha «sugerido a Israel dejar que Siria se ocupe de Hezbolá» en Líbano, y enfatizó su descontento con la gestión en este país del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En unas declaraciones hechas desde Evian, donde Francia alberga una cumbre del G7, el dirigente norteamericano afirmó que Israel «lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbolá», y que «ha muerto demasiada gente».

«He sugerido a Israel dejar que Siria se ocupe de Hezbolá, y siendo sinceros, creo que lo harán mejor» los sirios, añadió.

Trump remachó que Benjamin Netanyahu «tiene que ser más responsable en lo que concierne a Líbano», y dijo que no está nada «contento» con la forma en que el Estado hebreo ha lidiado con Hezbolá.

Israel y Hezbolá, un partido-milicia libanés patrocinado por Teherán, libran desde el 2 de marzo una nueva guerra, en el contexto de la contienda desatada a fines de marzo por Estados Unidos y el Estado hebreo con su ataque conjunto a Irán.

Estados Unidos e Irán han pactado poner fin a la guerra y se disponen a firmar físicamente el acuerdo marco este viernes en Suiza. Pero en lo que respecta a Líbano hay muchas cuestiones en suspenso, como el desarme de Hezbolá, que desean Estados Unidos e Israel.

Desde hace años, el gobierno de Netanyahu ha prometido destruir al poderoso movimiento chiita, sin éxito, al tiempo que Irán ha mantenido su apoyo al partido-milicia, al que considera como parte de su «eje de la resistencia».

En este contexto, Trump sugirió ahora desde el G7 que sea Siria y su presidente interino Ahmed al Sharaa -un ex yihadista sunita- quien lidien con Hezbolá.

El republicano, que en noviembre recibió a Al Sharaa en la Casa Blanca, dijo que este está haciendo un «trabajo fantástico» desde que derrocó a fines de 2024 a Bashar al Asad, firme aliado de Hezbolá.

«Si Israel no puede hacer el trabajo (contra Hezbolá) sin matar a todo el mundo, entonces él (Al Sharaa) hará el trabajo. Siria hará el trabajo», enfatizó.

Trump ya dijo en una entrevista el 7 de junio con NBC que el presidente sirio estaba dispuesto a ayudar a debilitar a Hezbolá. Según fuentes diplomáticas, Siria se ha visto presionada en este sentido desde que el 2 de marzo se reabrió el frente entre Israel y Hezbolá.

Desde su llegada al poder, Sharaa se ha esforzado en sacar a Siria del eje iraní, del que formaba parte el régimen de Al Asad, perteneciente este a la comunidad alauita, una rama del islam chiita.

El rumor de intervención siria en Líbano fue tan persistente últimamente que el propio dirigente sirio tuvo que desmentirlo en una reunión reciente con más de 70 notables de la provincia de Damasco que lo visitaron en el palacio presidencial, según indicaron el pasado viernes a AFP dos asistentes a ese encuentro.

El presidente sirio Hafez al Asad, padre de Bashar, intervino en Líbano en plena guerra civil en 1976, y sus tropas permanecieron en el país del cedro durante treinta años, hasta que fueron obligadas a retirarse en 2005.

bur-avl/meb