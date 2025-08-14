The Swiss voice in the world since 1935

Trump sugiere que Zelenski podría unirse a cumbre de Alaska si reunión con Putin va bien

1 minuto

Washington, 14 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este jueves que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría sumarse a la cumbre de Alaska si la reunión del viernes con el líder ruso, Vladímir Putin, transcurre satisfactoriamente.

«No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes, e incluiremos la posibilidad, porque sería mucho más fácil, de quedarnos en Alaska», dijo Trump en una entrevista con la cadena de radio Fox News. EFE

