Trump tiene con Sheinbaum una llamada «muy productiva» sobre fronteras y tráfico de drogas

2 minutos

Washington, 29 ene (EFE).- El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo esta jueves una conversación telefónica «muy productiva» con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre cuestiones fronterizas y relacionadas con el tráfico de drogas.

Trump aseguró que «México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡Deberían estar muy contentos con eso!», en un mensaje en su red Truth Social tras asegurar que volverán a conversar pronto.

El presidente estadounidense consideró este diálogo como algo muy positivo para ambas naciones.

«Volveremos a hablar pronto y, en definitiva, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países», garantizó Trump.

Se trata de la segunda conversación en el último mes, después de la amenaza del estadounidense de atacar a carteles del narcotráfico en México y en medio del inicio de la revisión del tratado comercial que tienen ambas naciones con Canadá (T-MEC).

La gobernante mexicana calificó hoy la conversación como «productiva y cordial» y dijo que durante el diálogo se acordó mantener los canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos y que «ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente».

En el ámbito comercial, aseguró que aunque abordaron el tema del T-MEC, «todavía no hay nada concreto, pero se va avanzando muy bien».

La llamada coincide con la visita del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, a Washington, donde se ha reunido con su homólogo, Howard Lutnick, para avanzar asuntos comerciales bilaterales.

En la llamada mantenida entre ambos el pasado 12 de enero la presidenta aseguró que quedó «descartada» una intervención militar en México, después de la captura y arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de diciembre. EFE

