Trump tiene una «muy buena» llamada con Lula y anuncia próximas reuniones en EEUU y Brasil
Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de «muy buena llamada» la conversación telefónica que mantuvo este lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que próximamente se reunirán tanto en Estados Unidos como en Brasil.
«Esta mañana tuve una conversación telefónica muy interesante con el presidente Lula de Brasil. Hablamos de muchos temas, pero se centró principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países», declaró en la red Truth Social. EFE
