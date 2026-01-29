Trump tiene una llamada «muy productiva» con Sheinbaum sobre fronteras y tráfico de drogas

1 minuto

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo esta jueves una conversación telefónica «muy productiva» con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre cuestiones fronterizas y relacionadas con el tráfico de drogas, según contó en la cuenta de su red social Truth.

Trump aseguró que «México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. Deberían estar muy contentos con eso!», concluyó. EFE

acd/jmr/sbb