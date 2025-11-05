Trump tras las victorias demócratas en las elecciones locales: «Hemos aprendido mucho»

1 minuto

Washington, 5 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este miércoles que los republicanos han «aprendido mucho» tras las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales del martes, una derrota republicana que atribuyó al cierre del Gobierno, convertido ya en el más largo de la historia en el país.

«Anoche, como saben, no se esperaba una victoria. Fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos. De hecho, no creo que haya sido bueno para nadie. Pero tuvimos una noche interesante y aprendimos mucho», dijo en una reunión ante senadores de su partido en la Casa Blanca. EFE

us/rf

(foto)(video)