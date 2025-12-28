The Swiss voice in the world since 1935

Trump tras reunión con Zelenski: «Nos estamos acercando» a un acuerdo sobre Ucrania

Washington, 28 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que un acuerdo de paz en Ucrania está muy cerca, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque reconoció diferencias sobre el futuro estatus del Donbás.

«Creo que nos estamos acercando» a cerrar un plan, señaló Trump en una rueda de prensa tras reunirse por casi tres horas con Zelenski en Florida y agregó que conversaron también con varios líderes europeos durante su encuentro. EFE

