Trump tuvo «buena conversación» con Carney pese a que no planeaba verlo en Corea

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este jueves que anoche mantuvo una «muy buena conversación» con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una cena de líderes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

«Tuvimos una muy buena conversación anoche con él», declaró ante la prensa en el Air Force One de regreso a Washington.

Al aterrizar el miércoles en Corea del Sur, Trump había descartado verse con el jefe del Gobierno canadiense, con quien mantiene un enfrentamiento por los aranceles: «Para los que preguntan, ¡no vinimos a Corea del Sur para ver a Canadá!», escribió en la red social Truth.

Pese a ello, ambos líderes coincidieron en una cena ofrecida por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en honor al propio Trump.

Durante la tradicional foto de familia, el republicano, ubicado en el centro, saludó e intercambió cumplidos con varios de sus homólogos, pero no hubo interacción con Carney, situado en uno de los extremos.

Ya en la cena, los dos mandatarios compartieron mesa y se limitaron a intercambiar breves gestos de cortesía. En un momento de la conversación, Carney mencionó la reciente cumbre de la ASEAN en Malasia, a lo que Trump respondió calificando el encuentro como «magnífico».

El distanciamiento entre ambos se produce después de que la semana pasada Trump anunciara un arancel adicional del 10 % a Canadá, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el Gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del expresidente de EE.UU. Ronald Reagan en contra de los aranceles.

Durante un foro económico paralelo a la cumbre de la ASEAN, Carney reconoció que las recientes medidas comerciales de Washington son «difíciles de gestionar» y apuntó que Canadá podría diversificar su comercio hacia otras regiones para reducir su dependencia del mercado estadounidense. EFE

