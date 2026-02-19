Trump vaticina que su Junta de Paz «supervisará» la ONU para que «funcione bien»

Washington, 19 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que su Junta de Paz prácticamente «supervisará» a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un futuro para asegurarse de su correcto funcionamiento y aseguró que «necesitan ayuda».

“Algún día no estaré aquí. Las Naciones Unidas serán, creo, mucho más fuertes. La Junta de la Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen bien”, dijo el mandatario durante su intervención en la primera reunión de su Junta de Paz, vista por algunos analistas como una alternativa al multilateralismo del sistema de la ONU. EFE

