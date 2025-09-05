Trump ve «muy injusta» la multa de Bruselas a Google y advierte que no permitirá sanciones
Washington, 5 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de «muy injusta» la multa de 2.950 millones de euros que la Comisión Europea (CE) puso a Google por abusos en el mercado de la publicidad ‘online’ y advirtió de que su Administración no permitirá sanciones contra la compañía estadounidense.
«Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular. ¡Muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará! Como he dicho antes, ¡mi Administración NO permitirá que estas acciones discriminatorias continúen!», escribió Trump en su red social, Truth Social, tras conocer la noticia.
El mandatario denunció que estas sanciones quitan dinero a la compañía que «de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos». EFE
