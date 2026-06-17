Trump ve el pacto comercial con India casi listo y se dice dispuesto a defender ese país

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Évian (Francia)/Nueva Delhi, 17 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este miércoles que el pacto comercial con la India está casi listo, calificó al primer ministro indio, Narendra Modi, como un duro negociador, y apuntó que Washington está dispuesto a defender ese país en caso de que fuera atacado.

«Es un tipo tan duro como los que más, pero tiene tan buena presencia que te sorprende. Hay muy pocas personas así. La gente dice que es un hombre muy amable; es muy firme, un negociador duro, y quiere mucho al pueblo indio, pero también a Estados Unidos», indicó al inicio de su reunión conjunta al margen de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que se clausura hoy.

Según Trump, Modi «es el hombre más atractivo que hay. Tiene un aspecto muy amable, casi como un ángel, pero en realidad es un tipo implacable».

Nueva Delhi y Washington anunciaron el pasado febrero el marco de un acuerdo interino para su pacto comercial bilateral, después de que Trump fijara al 18 % el arancel «recíproco» aplicado a las exportaciones indias.

A principios de junio hubo en Nueva Delhi tres días de reuniones destinadas a sellar el pacto comercial interino, un acuerdo que el Ejecutivo indio prevé cerrar de forma inminente tras meses de tensiones arancelarias.

Trump mostró este miércoles cercanía con el país: «No tenemos un contrato (con la India), pero si fueran atacados, estaríamos allí para ayudarles. Si alguien ataca a este hombre, vamos a estar allí. Ahora, si hay un nuevo líder —no estoy seguro de que haya un nuevo líder—, pero si son atacados y él es el líder, vamos a estar allí», añadió.

Según el líder republicano, que dijo que planea una visita allí en un futuro, la relación bilateral no podría ser mejor: «La India puede hacer con nosotros lo que quiera. Tenemos la mejor relación. No podemos estar más cerca de lo que estamos, tanto nosotros dos como nuestras naciones, pero en realidad eso empieza con los dos: no podemos estar más cerca».

Su encuentro llega tras las fricciones comerciales causadas por los aranceles punitivos de Washington, tensiones por la mediación durante la crisis militar con Pakistán en 2025, y las recientes condenas diplomáticas por la muerte de tres marineros indios en un ataque estadounidense en el marco de la guerra con Irán.

Antes de su cita con Trump, Modi se había reunido con la cúpula de la UE -la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa-, para abordar a su vez el acuerdo comercial con el bloque comunitario. EFE

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