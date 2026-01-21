Trump viaja a Davos en plena tormenta por sus pretensiones sobre Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegará con algo de demora este miércoles a la localidad suiza de Davos para encontrarse con líderes europeos en medio de la tormenta que desató con sus amenazas de apoderarse de Groenlandia.

El magnate republicano arribará con «unas tres horas de retraso» a la lujosa estación de esquí que acoge el Foro Económico Mundial, debido a un fallo eléctrico «menor» del Air Force One que lo obligó a retornar a una base militar y cambiar de aeronave, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump se burló de los europeos un día antes de participar en esa reunión anual de la élite económica y política mundial, donde será la estrella del drama que él mismo causó por poner en duda el destino de Groenlandia, un territorio autónomo danés rico en recursos minerales.

«Voy a un hermoso lugar en Suiza donde estoy seguro de que me esperan con emoción», dijo el magnate republicano con una sonrisa durante una rueda de prensa antes de partir a Davos.

Consultado sobre hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: «Se darán cuenta».

Pero el martes por la noche, mientras salía de la Casa Blanca, el presidente estadounidense admitió que no tenía «ni idea» de cómo iba a resultar el viaje a Davos.

El esperado discurso de Trump en la reunión anual de la élite económica y política mundial, a la que asiste por primera vez en seis años, está en principio programado para las 14H30 locales (13H30 GMT).

Los líderes europeos reunidos en Suiza ya cerraron filas contra la agresiva postura del republicano: el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió plantar cara a los «matones» y la UE anunció una respuesta «firme».

En momentos en que Washington y Europa atraviesan su peor crisis en décadas por la cuestión de Groenlandia, Trump dijo que mantendrá varias reuniones sobre este asunto en Davos.

– «Subordinar a Europa» –

Trump insiste en que Groenlandia, una isla rica en minerales, es «vital» para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica.

El mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unidos, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como «bazuca comercial» contra Estados Unidos.

«Cualquier cosa que hagan con nosotros (…), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará», dijo en una entrevista con News Nation.

El martes en Davos, Macron, con gafas oscuras por una lesión en sus ojos, advirtió contra los intentos de Estados Unidos de «subordinar a Europa» y calificó como «inaceptable» la amenaza de nuevos aranceles.

Francia solicitó además este miércoles «un ejercicio de la OTAN» en Groenlandia y dijo que «está dispuesta a contribuir a él», según informó la presidencia.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Trump conduce a las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea a «una espiral descendente».

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que «Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca».

Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en «el estado 51» de Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, Trump enfocará su discurso en Davos en la economía estadounidense, en momentos que el alto costo de vida amenaza el éxito de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

Pero la situación de Groenlandia será el telón de fondo.

– «El fin de la OTAN» –

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado «significaría el fin de la OTAN».

Trump asegura que «ha hecho más por la OTAN que nadie».

En medio de las tensiones con Europa, se espera que Trump anuncie el jueves su «Consejo de Paz», un organismo para resolver conflictos internacionales con una membresía permanente por 1.000 millones de dólares.

La junta fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero el borrador de su estatuto visto por AFP no menciona el territorio palestino y se plantea como un mecanismo global, potencialmente rival de la ONU.

