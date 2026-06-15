Trump viaja al G7 de Francia tras anunciar el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

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(actualiza con el inicio del viaje)

Washington/Évian (Francia), 15 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este lunes a Francia para participar en la cumbre de líderes del G7, después de anunciar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

Trump despegó rumbo a la localidad de Évian a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.

El líder republicano emprendió el viaje tras asistir a una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, celebrada este domingo en los jardines de la Casa Blanca con motivo de su 80 cumpleaños y en la que el luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, cayó derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el enfrentamiento estelar.

Estados Unidos e Irán anunciaron ese mismo día que han alcanzado un acuerdo de paz, mediado por Pakistán, que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza.

La cumbre del G7 en Évian, fronteriza con Suiza, será la primera reunión entre los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Japón desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, que ha provocado graves perturbaciones en el mercado mundial del petróleo.

Trump tiene previsto reunirse en privado este lunes con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y participar en las sesiones del G7, donde coincidirá mañana martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado a la cumbre.

En Évian también se darán cita otros líderes mundiales invitados, y Trump planea mantener encuentros bilaterales con los de Egipto, Catar, Emiratos Árabes Unidos y la India.

El mandatario busca afinar con sus aliados árabes y musulmanes los detalles del acuerdo con Irán, aunque no se espera la presencia ni del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ni del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

El acuerdo, cuyo anuncio Trump impulsó para coincidir con el día de su cumpleaños, busca poner fin al conflicto iniciado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica en febrero.

El pacto permitirá la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio petrolero que fue bloqueada por Irán en represalia por la ofensiva, así como el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los puertos iraníes.

Los detalles del acuerdo, sin embargo, aún no se conocen y persisten incógnitas en aspectos como el programa nuclear iraní o el desbloqueo de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados.

En declaraciones al diario The New York Times, Trump aseguró que el pacto limitará el enriquecimiento de uranio de Irán a un nivel que no podrá ser utilizado con fines militares, mientras que el vicepresidente, JD Vance, afirmó en la cadena Fox News que Irán nunca obtendrá un arma nuclear. EFE

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