Trump viajará a Japón a finales de octubre, según secretario del Tesoro

El presidente de Estados Unidos Donald Trump viajará a Japón a final de octubre, antes de asistir a la cumbre anual de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Corea del Sur, informó el miércoles su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«El presidente va a visitar Japón y luego se trasladará a Corea para la conferencia de la APEC, donde se reunirán los líderes en este momento», declaró Bessent en un evento celebrado en Washington y organizado por la cadena de televisión CNBC.

Bessent no dio fechas concretas para el viaje de Trump a Japón, pero dijo que sería antes del foro de la APEC, que comienza el 31 de octubre.

El presidente estadounidense también asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, prevista del 26 al 28 de octubre en Kuala Lumpur, donde acompañará la firma ceremonial de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya tras los mortíferos enfrentamientos transfronterizos.

Trump viaja a Asia en un momento de crecientes tensiones comerciales, en particular con China, la mayor economía del mundo después de Estados Unidos.

